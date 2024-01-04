250 شخصية إسلامية بارزة من 14 دولة.. الدفعة الأولى من "ضيوف الملك" لبرنامج العمرة تصل المدينة المنورة

وتضم الدفعة الأولى من المجموعة (250) معتمراً ومعتمرةً من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا).