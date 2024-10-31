مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ مريضة من ورم عصبي ضخم

يشار إلى أن قسم الجراحة بمجمع الملك فيصل يُعرف بتقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ، معززًا بأحدث التقنيات الجراحية وكفاءات طبية مميزة، حيث يشكل هذا النجاح شهادة على الخبرة والمهارة في جراحات المناظير المتقدمة.