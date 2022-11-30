"خلو كل واد ومجراه".. "الزعاق": هذا سر تسمية أكبر وادٍ في العالم بوادي "الرمة"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إنه يجب تجنب بطون الأودية ومجاري السيول خلال هذه الماطرة، وأيضاً في فصل الصيف، لافتاً إلى القاعدة المتبعة من أهالينا منذ الأزل والتي تقول "خلو كل واد ومجراه".
وأضاف الزعاق؛ أن مجاري السيول وبطون الأودية في الصيف تكون مراتع للهوام، وفي الشتاء مجاري للأودية؛ لأنها تمثل خطورة بالغة على قاطنيها.
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن أكبر وادٍ في العالم يُسمى وادي "الرمة"، وسُمي بهذا؛ لأنه يرم "يأكل" كل ما يجده في طريقه.
وتابع الزعاق؛ أن الأودية أنواع، ومن أخطرها التي تعيش بين ثنايا الجبال والمرتفعات؛ كجبال تهامة وعسير ومرتفعات اليمن وسلطنة عُمان، فلها قوة جارفة، ومن قوتها تجرف الصخور، ولا يحد قوته إلا البحر.