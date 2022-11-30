"خلو كل واد ومجراه".. "الزعاق": هذا سر تسمية أكبر وادٍ في العالم بوادي "الرمة"

وتابع الزعاق؛ أن الأودية أنواع، ومن أخطرها التي تعيش بين ثنايا الجبال والمرتفعات؛ كجبال تهامة وعسير ومرتفعات اليمن وسلطنة عُمان، فلها قوة جارفة، ومن قوتها تجرف الصخور، ولا يحد قوته إلا البحر.