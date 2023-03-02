بـ17 معملًا و5 مراكز أبحاث في 3 قارات.. "أرامكو" تستثمر لإنتاج 5 ملايين محرك غير تقليدي مع "جيلي" و"رينو"

وقّعت شركة "أرامكو" خطاب نوايا؛ لتحصل على حصة أقلية محتملة في شركة جديدة لتكنولوجيا المحركات، ستؤسسها مجموعتا "جيلي" القابضة و"رينو"، بحسب وكالة "رويترز".
وستدعم استثمارات "أرامكو" تطوير حلول الوقود الصناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي، في شركة المحركات الجديدة التي تركّز على تقنيات الانبعاثات المنخفضة.
وتهدف الشركة الجديدة، من خلال شبكة عالمية مكونة من 17 معملًا لنواقل الحركة، و5 مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى العمل كمورد عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على 5 ملايين من المحركات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وحسب موقع قناة "الحرة"، من المتوقع أن تحتفظ كل من "جيلي" و"رينو جروب" بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.
وبمناسبة التوقيع على الخطاب، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في "أرامكو" محمد يحيى القحطاني: "يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل، والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات، وسيدعم تعاوننا الاستراتيجي مع "جيلي" و"رينو" تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوّعة حول العالم"، بحسب الوكالة.
من جانبه، توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة "رينو" لوكا دي ميو، أن تسهم هذه الشراكة مع أرامكو السعودية ومجموعة "جيلي" في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن "مشاركة أرامكو بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين".
وفي السياق نفسه، رحّب الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيلي" القابضة دانيال لي، بانضمام أرامكو السعودية للمجموعة في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالميًا في مجال نقل الحركة.