بـ17 معملًا و5 مراكز أبحاث في 3 قارات.. "أرامكو" تستثمر لإنتاج 5 ملايين محرك غير تقليدي مع "جيلي" و"رينو"

وبمناسبة التوقيع على الخطاب، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في "أرامكو" محمد يحيى القحطاني: "يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل، والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات، وسيدعم تعاوننا الاستراتيجي مع "جيلي" و"رينو" تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات، وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوّعة حول العالم"، بحسب الوكالة.