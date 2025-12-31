أكاديمية طويق و"NTDP" تطلقان معسكرات الذكاء الاصطناعي بدعم 1.5 مليون ريال

وتهدف هذه المعسكرات إلى تمكين المواهب والكفاءات الوطنية من تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للنمو والاستثمار، من خلال معسكرات تقنية مكثفة تعتمد على منهجية تطبيقية، وتوفّر بيئة عملية للعمل الجماعي، وتعزيز مهارات تطوير الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات.