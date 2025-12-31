أكاديمية طويق و"NTDP" تطلقان معسكرات الذكاء الاصطناعي بدعم 1.5 مليون ريال

في خطوة لافتة لدعم الابتكار التقني، أعلنت أكاديمية طويق بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات (NTDP)، عن إطلاق معسكرات جديدة لبناء المنتجات في مجال الذكاء الاصطناعي، تنطلق في شهر فبراير 2026، وتستمر لمدة عشرة أسابيع في مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الرياض.
وتقدم الأكاديمية دعماً يصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي لأفضل المنتجات المتميزة من الطلاب، عبر برنامج (MVPLAB)، ضمن مبادرة تهدف إلى تمكين القدرات البشرية ودعم الحلول الوطنية الواعدة في مجالات التقنيات الحديثة.
وتهدف هذه المعسكرات إلى تمكين المواهب والكفاءات الوطنية من تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للنمو والاستثمار، من خلال معسكرات تقنية مكثفة تعتمد على منهجية تطبيقية، وتوفّر بيئة عملية للعمل الجماعي، وتعزيز مهارات تطوير الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات.
وتُختتم المعسكرات باختيار أفضل الابتكارات لعرضها على مستثمرين وخبراء ومختصين، مع احتضانها وتمكينها من التوسع والتحول إلى شركات تقنية سعودية رائدة.
وتتيح الأكاديمية التسجيل في هذه المعسكرات لكافة خرّيجي الجامعات والموظفين، عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa