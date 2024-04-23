"الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًّا جديدًا في إندونيسيا وكبارُ المسؤولين يثمنون جهود المملكة

وأوضح مدير الندوة العالمية في إندونيسيا (أأنج سواندي)، أن الندوة تواصل جهودها في تقديم المرافق التعليمية للمجتمع الإندونيسي، عبر ما تقدمه من بناء وإقامة المراكز في العديد من المناطق النائية، بالإضافة إلى كفالتها للدعاة والأئمة ومدرسي القرآن ودعمها للمؤسسات التعليمية؛ وهو العمل الذي يحظى بثناء كبار المسؤولين الإندونيسيين واستحسانهم.