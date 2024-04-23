"الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًّا جديدًا في إندونيسيا وكبارُ المسؤولين يثمنون جهود المملكة

ثمّن رئيس بلدية مدينة "بانيو آسين" بمنطقة سومطرى الجنوبية بإندونيسيا "غاتوت سيليندري" وعمدة المنطقة "كيلاني" ووكيل مكتب الشؤون الدينية "فخر الرازي" وعدد من الشخصيات البارزة، جهود "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" التنموية في بلادهم ومشروعاتها وبرامجها التي تهدف إلى خدمة المجتمع ورعاية الشباب.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح مركز تنموي جديد بمدينة (بانيو آسين) التي تبعد عن العاصمة جاكرتا بـ(564) كيلومترًا؛ مُشِيدين بحرص الندوة على توفير المرافق التعليمية لأبنائهم، وإسهامها في تعليم الأطفال والشباب والرجال والنساء.
وعبّر مسؤول المركز (يايي شعباني)، عن شكره الجزيل للندوة العالمية والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا؛ لإسهامهم في بناء هذا الصرح العظيم، وتلبيتهم لرغبة أهالي المنطقة لسد احتياجاتهم للمرافق الدينية والتعليمية.
وأوضح مدير الندوة العالمية في إندونيسيا (أأنج سواندي)، أن الندوة تواصل جهودها في تقديم المرافق التعليمية للمجتمع الإندونيسي، عبر ما تقدمه من بناء وإقامة المراكز في العديد من المناطق النائية، بالإضافة إلى كفالتها للدعاة والأئمة ومدرسي القرآن ودعمها للمؤسسات التعليمية؛ وهو العمل الذي يحظى بثناء كبار المسؤولين الإندونيسيين واستحسانهم.