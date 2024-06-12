“أل تي أي مايندتري” تُسهم بفعالية في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا على مستوى المملكة والمنطقة

لم تكن شركة “أل تي أي مايندتري” وحيدةً في مسيرتها في المملكة العربية السعودية، حيث كانت هذه المسيرة حافلةً بالتعاون والشراكات المثمرة. وبالتزامن مع رسم المملكة لمسارها نحو تحقيق رؤية 2030، برزت الشركة كحليف موثوق به في مجال التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، أشار السيد تشاترجي: "تضمن خبرتنا العميقة في مجال عملنا وعبر مختلف القطاعات تقديم حلولاً ملائمة ومؤثرة. ولا تقتصر مساهمات أل تي أي مايندتري في المملكة العربية السعودية على تقديم حلول تكنولوجية متميزة، بل تتخطى ذلك لتشمل الاستثمار في بناء القدرات المحلية من خلال مبادرة التوطين، ويدرك قادة الشركة، وعلى رأسهم السيد ديباشيس تشاترجي، الرئيس التنفيذي، أنّ تمكين المواهب السعودية يُعدّ مفتاحًا أساسيًا لضمان استدامة النمو والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة حيث يقول: "تهدف برامجنا التدريبية وشراكاتنا مع الجامعات المحلية إلى تنمية جيل جديد من المحترفين والمهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية".