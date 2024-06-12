“أل تي أي مايندتري” تُسهم بفعالية في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا على مستوى المملكة والمنطقة

تبرز شركة 'أل تي أي مايندتري' كمنارة للابتكار والتحول في ظل المشهد الرقمي سريع التطور والنمو في المملكة العربية السعودية. ولا تقتصر أنشطة الشركة التي يقودها الرئيس التنفيذي ديباشيس تشاترجي على تقديم الحلول الرقمية فحسب، بل تسهم بفعالية في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا على مستوى المنطقة بأكملها.
لم يكن التكيف مع المتغيرات المحيطة بالنسبة لشركة "أل تي أي مايندتري"، خيارًا، بل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الأساسية. ففي عالم تكنولوجيا المعلومات الذي يتسم بالسرعة والتطور المستمر، يعتبر الابتكار المستدام ضروريًا للحفاظ على الريادة. وفي معرض حديثه عن فلسفة الشركة، قال السيد ديباشيس تشاترجي: "التكيف مع التغيرات السريعة والابتكار المتواصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل جوهر رؤية 'أل تي أي مايندتري'، التابعة لشركة 'لارسن آند توبرو'". وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي، قامت الشركة بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في كافّة جوانب عملياتها، وهنا يؤكد السيد تشاترجي على التزام الشركة بالاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث أثر إيجابي قائلاً: "يجب العمل على تضمين الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وإتاحته في متناول الجميع".
لم تكن شركة “أل تي أي مايندتري” وحيدةً في مسيرتها في المملكة العربية السعودية، حيث كانت هذه المسيرة حافلةً بالتعاون والشراكات المثمرة. وبالتزامن مع رسم المملكة لمسارها نحو تحقيق رؤية 2030، برزت الشركة كحليف موثوق به في مجال التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، أشار السيد تشاترجي: "تضمن خبرتنا العميقة في مجال عملنا وعبر مختلف القطاعات تقديم حلولاً ملائمة ومؤثرة. ولا تقتصر مساهمات أل تي أي مايندتري في المملكة العربية السعودية على تقديم حلول تكنولوجية متميزة، بل تتخطى ذلك لتشمل الاستثمار في بناء القدرات المحلية من خلال مبادرة التوطين، ويدرك قادة الشركة، وعلى رأسهم السيد ديباشيس تشاترجي، الرئيس التنفيذي، أنّ تمكين المواهب السعودية يُعدّ مفتاحًا أساسيًا لضمان استدامة النمو والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة حيث يقول: "تهدف برامجنا التدريبية وشراكاتنا مع الجامعات المحلية إلى تنمية جيل جديد من المحترفين والمهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية".
تقف شركة "أل تي أي مايندتري" على أعتاب مستقبل مليء بالفرص والإمكانيات الواعدة، بجاهزية تامة لاستغلالها عبر شراكات ومبادرات استراتيجية حيث تعكف الشركة على تنفيذ مشاريع ريادية في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد السيد تشاترجي على أهمية السعودية بالنسبة لمستقبل الشركة قائلًا: "المملكة العربية السعودية هي رهان استراتيجي ونقطة ارتكاز لشركة “أل تي أي مايندتري."كما يُمثل المشروع المشترك بين شركة "أل تي أي مايندتري" وشركة أرامكو ديجيتال علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد لخدمات تقنية المعلومات والتحول الرقمي. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات قطاعات حيوية في المملكة العربية السعودية، بدءًا من قطاع الطاقة الحيوي وصولًا إلى قطاع الضيافة المتنامي. ولم تقتصر مساهمات "أل تي أي مايندتري" على المشاريع الفردية، بل تتخطى ذلك لتشمل مبادراتٍ رائدة تُسهم في إحداث ثورةٍ في البنية التحتية الحضرية والخدمات العامة.
إن مسيرة “أل تي أي مايندتري” في المملكة مسيرةٌ تزدان بالمرونة والتعاون والابتكار. وبالتزامن مع جهود المملكة الحثيثة لبناء مستقبل رقمي واعد، فإنّ الشركة تقف على أهبة الاستعداد لريادة الطريق، مدفوعةً في ذلك بالتزامٍ راسخٍ بالتميز وترك أثر إيجابي كبير.