أمير الشرقية يطلق حزمة مشروعات بلدية لأمانة الأحساء ويبارك توقيع اتفاقيات تعاون

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن سائر القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة ومنها القطاع البلدي، تحظى بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة -رعاها الله-، مشددًا سموه على أهمية سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشروعاتها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وأشاد بمخرجات المشروعات والمبادرات والخطط الاستراتيجية لأمانة الأحساء.
وقال الأمير سعود بن نايف: توقيع مذكرات الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات تُعد من أهم المرتكزات الأساسية في تعزيز مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية نحو تحقيق مستهدفات تكاملية تنموية للقطاع الخدمي، بما يُسهم في تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات ذات العلاقة خدمةً للمجتمع والإنسان الذي يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة.
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود أمس الأربعاء، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، 32 مشروعًا خدميًا وتطويريًا منجزًا لأمانة الأحساء بكلفة إجمالية بلغت 509 ملايين و854 ألفًا و415 ريالاً، وتضمنت تلك المشروعات (16 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير الطرق، مشروع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مشروعين لأنسنة المدن وإنشاء الحدائق العامة، 13 مشروعًا لإنشاء المباني الخدمية والمرافق العامة).
كما وضع حجر الأساس لعددٍ من المشروعات التنموية البلدية، منها 17 مشروعًا للطرق بقيمة إجمالية تقدر بـ400 مليون ريال، من أهمها مشروع إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الغربي" مع طريق الرياض "إنشاء نفق"، إضافة إلى 9 مشروعات سفلتة مخططات المنح بقيمة إجمالية 120 مليون ريال.
ووضع حجر الأساس لمشروعات أنسنة المدن "مشروع بهجة 2023" والذي يتضمن إنشاء 9 حدائق و13 تدخلاً حضريًا للساحات العامة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 120 مليون ريال.
كما شملت المشروعات الجديدة التي وضع سموه حجر أساسها 5 مشروعات جديدة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول بقيمة إجمالية 300 مليون، وذلك في مدينة العيون والعمران، ورفع كفاءة مصارف السيول والأمطار (D1 و D2).
كما بارك إطلاق البدء في مشروعات النقل العام التي تقدر قيمتها بـ 60 مليونًا، إضافة إلى تشغيل وتطوير أنظمة إدارة المشروعات PMO بقيمة إجمالية تقدر بـ 48 مليون ريال.
يُذكر أن قيمة أعمال المشروعات الاستثمارية في الأحساء تقدر بـ 900 مليون، إضافة إلى قيمة أعمال مشروعات المسؤولية الاجتماعية التي تقدر بـ 60 مليونًا، منها إنشاء مقبرة ومركز إكرام موتى شمال المبرز، وميدانان على طريق الملك عبدالله، وحدائق ومنتزهات ومراكز بلدية.
وبارك أمير المنطقة الشرقية توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الأمانة التي مثّلها أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أولها توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة الأحساء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومثله رئيس المركز التنفيذي المهندس خالد العبدالقادر، وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المشترك بين الطرفين لدعم تنمية الغطاء النباتي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به وتهدف إلى التنمية المستدامة للمنتزهات الوطنية والمحافظة على مكوناتها الطبيعية.
كما بارك توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة الأحساء والإدارة العامة للتعليم مثلها مديرها الأستاذ حمد العيسى، وذلك لتنفيذ عددٍ من المبادرات المشتركة الهادفة إلى جودة الحياة، عبر مشاركة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، مثل مبادرات التشجير ومعالجة أوجه التشوهات البصرية.
وبارك توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة وتجمع الأحساء الصحي مثله الرئيس التنفيذي للتجمع خالد الملا، بهدف التعاون بين الطرفين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والمساهمة في تعزيز نمط حياة صحي.
وقال أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: الأحساء تشهد اليوم وبتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -أمير المنطقة الشرقية- تدشين حزمة من المشروعات البلدية الخدمية والتطويرية وكذلك مشروعات البُنى التحتية، بالإضافة إلى إطلاق عددٍ من المبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن في ظل ما تشهده بلادنا من نهضة تنموية وخدمية متسارعة في سائر المجالات، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وأضاف المهندس الملا: مذكرات الشراكة والتعاون والتي تم توقيعها اليوم تُمثل امتدادًا لأولويات أمانة الأحساء في تعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية، بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني عبر المجالات المتعددة، ويأتي ذلك من منطلق الدور الخدمي والتنموي الذي تُعنى به الأمانة، وما تقوم به من مبادرات ومشروعات بلدية في الحاضرة، منوهًا بدعم ورعاية أمير المنطقة الشرقية لتوقيع مذكرات الشراكة.
ورفع الملا جزيل شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية لدعمه لأمانة الأحساء نحو مواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية خدمةً للوطن والمواطن تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، كما رفع شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وللأمير سعود بن طلال بن بدر -محافظ الأحساء- على المتابعة المستمرة والدائمة لخطط التنمية البلدية في المنطقة، ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لما تحظى به أمانة الأحساء من دعم متواصل لخططها التنفيذية والتطويرية.