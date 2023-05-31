أمير الشرقية يطلق حزمة مشروعات بلدية لأمانة الأحساء ويبارك توقيع اتفاقيات تعاون

وقال الأمير سعود بن نايف: توقيع مذكرات الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات تُعد من أهم المرتكزات الأساسية في تعزيز مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية نحو تحقيق مستهدفات تكاملية تنموية للقطاع الخدمي، بما يُسهم في تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات ذات العلاقة خدمةً للمجتمع والإنسان الذي يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود أمس الأربعاء، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، 32 مشروعًا خدميًا وتطويريًا منجزًا لأمانة الأحساء بكلفة إجمالية بلغت 509 ملايين و854 ألفًا و415 ريالاً، وتضمنت تلك المشروعات (16 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير الطرق، مشروع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مشروعين لأنسنة المدن وإنشاء الحدائق العامة، 13 مشروعًا لإنشاء المباني الخدمية والمرافق العامة).