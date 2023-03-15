مع اقتراب شهر رمضان.. بدء سيناريو هروب الخادمات ومختص: هذه أبرز الأسباب

وأضاف الشاعر في حديثه لـ "سبق"، قد تتعرّض العاملة المنزلية من خلال أفراد الأسرة إلى بعضٍ من العنف اللفظي عند عدم فهمها المهام المطلوبة، وهذا الأمر غير شائع لدينا في المجتمع السعودي، حيث إن كثيراً من الأسر تحتوي العاملة من اليوم الأول وتتم معاملتها كأحد أفراد الأسرة.