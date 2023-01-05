عفيف.. إخماد حريق شب في حافلة تقل 40 مسافراً.. ولا إصابات

بدورها، باشرت فرق من مرور عفيف الطريق، بمتابعة من مدير المرور العقيد خالد فهد العتيبي وميدانياً رئيس رقباء عفاس مسعد العتيبي ووكيل رقيب عوض نزال العتيبي، حيث جرى تأمين الركاب في مكان آمن، وتأمين الطريق وحركة السير لسلامة عابري الطريق، وسط أجواء شهدت سقوط أمطار غزيرة، ولم ينتج عنه أية إصابات ولله الحمد.