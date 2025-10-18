"البيئة" تطلق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي عبر منصة "نما" الإلكترونية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي، عبر منصة "نما" الإلكترونية؛ لتمكين الممارسين للنشاط الزراعي من الحصول على الرخصة، وفق آلية تحديث بيانات الأنشطة المقامة في الحيازة الزراعية، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع الزراعي، والإسهام في دعم وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المستهدفة وفقًا للإستراتيجية الوطنية، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.