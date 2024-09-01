عودة قناة "24 الرياضية" في حُلة جديدة وبسلسلة من البرامج المنوعة

ومنذ اللحظات الأولى لعودة بث القناة، تفاعل الجمهور السعودي مع برامجها وعلى رأسها البرنامج الأشهر "الحصاد الرياضي"، والذي تطرق للعديد من الموضوعات التي تهم الشارع الرياضي السعودي، حيث تناولها من كل الجوانب مبرزًا مختلف الآراء حولها، لتقدم قناة "24 الرياضية" وجبة دسمة لعشاق كرة القدم في المملكة.