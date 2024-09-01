عودة قناة "24 الرياضية" في حُلة جديدة وبسلسلة من البرامج المنوعة

عادت قناة "24 الرياضية" إلى البث الفضائي عبر القمر الصناعي "عربسات"، وذلك في حلة جديدة ستلبي رغبات الجمهور السعودي، عبر سلسلة من البرامج المتنوعة التي تستهدف شريحة كبيرة من المشاهدين في المملكة.
ومنذ اللحظات الأولى لعودة بث القناة، تفاعل الجمهور السعودي مع برامجها وعلى رأسها البرنامج الأشهر "الحصاد الرياضي"، والذي تطرق للعديد من الموضوعات التي تهم الشارع الرياضي السعودي، حيث تناولها من كل الجوانب مبرزًا مختلف الآراء حولها، لتقدم قناة "24 الرياضية" وجبة دسمة لعشاق كرة القدم في المملكة.
وتزخر القناة في حُلتها الجديدة بالعديد من البرامج بجانب "الحصاد" و"الحصاد بلس"، من بينها "سوالف" وبرامج منوعات اجتماعية وصحية، كما ستقدم برنامجًا خاصًا يهم المرأة السعودية، ليبلغ إجمالي برامج القناة في ثوبها الجديد 20 برنامجًا أسبوعيًا.
من جانبه، وجّه المهندس تركي بن سعد الدعجم المدير التنفيذي لقناة "24 الرياضية" خالص الشكر والتقدير للأستاذ والداعم الأول سلطان الجوفي رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "24" الفضائية، مثمنًا جهوده لتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات، والتعاون المستمر من أجل تحقيق انطلاقة جديدة للقناة بما يواكب المعايير الاحترافية برسالة إعلامية مميزة.
وقال المدير التنفيذي لقناة "24 الرياضية": إن عودة القناة للبث تأتي تتويجًا لجهود الفترة الماضية التي عمل خلالها القائمون على القناة على الظهور في حلة جديدة ومختلفة تواكب النهضة الرياضية التي تشهدها المملكة.
وأكد "الدعجم" أن القناة تضع نصب عينيها المشاهد السعودي واهتماماته، لتضعه دائمًا في قلب الحدث من المشهد الرياضي، كما أن برامجها المنوعة تستهدف مختلف الشرائح في المجتمع السعودي عبر تقديم رسالة إعلامية هادفة واحترافية.
يُذكر أن بث القناة على قمر "عربسات" عبر التردد 11230، معدل الترميز 27500 عمودي "V" ومعامل التصحيح 2/3 والنظام DVB-S2/8PSK.