"نُسك" تنفِّذ جولات تعريفية عدة في كازاخستان وأوزباكستان

وأشار المشرف العام على "نسك" فهد بن محمد حميد الدين إلى أن إطلاق "نسك" يُعدُّ أحد أبرز وأهم المستحدثات منذ إصدار التأشيرة الإلكترونية بالسعودية في عام 2019، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات وتسهيل الإجراءات في زيادة أعداد المعتمرين والزوار القادمين من كازاخستان وأوزباكستان، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات الطيران الوطنية والاقتصادية بهدف جعل رحلة قاصدي السعودية لزيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة أكثر يسرًا من أي وقت مضى.