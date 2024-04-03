"الحياة الفطرية": "سلحفاة المياه العذبة ذات الخوذة" تستوطن المملكة وهذا غذاؤها

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن سلحفاة المياه العذبة العربية ذات الخوذة، هي سلحفاة درعية متوسطة الحجم لون درعها بني مائل للزيتوني، يتميز الذكر بذيل أطول وأسمك من الأنثى.
وأضاف المركز في إنفوجراف له على حسابه في "إكس"، أن طول درعها يبلغ 21- 25 سم، ويبلغ متوسط وزنها 800 جرام، ويتوطن هذا النوع من السلاحف في المملكة العربية السعودية واليمن.
وتابع: تنتشر هذه الكائنات في المملكة في مكة المكرمة ومنطقة جازان، وتضع الأنثى من 4 إلى 6 بيضات تفقس بعد حوالى شهرين.
وأكمل أن الصغار تتغذى في الغالب على اللافقاريات؛ بينما يتغذى البالغون على فرائس أكبر مثل الضفادع والأسماك والزواحف الصغيرة والطيور وغيرها.
وتعيش هذه الكائنات في المياه السطحية والمناطق الصخرية.