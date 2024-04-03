"الحياة الفطرية": "سلحفاة المياه العذبة ذات الخوذة" تستوطن المملكة وهذا غذاؤها

وأضاف المركز في إنفوجراف له على حسابه في "إكس"، أن طول درعها يبلغ 21- 25 سم، ويبلغ متوسط وزنها 800 جرام، ويتوطن هذا النوع من السلاحف في المملكة العربية السعودية واليمن.