"الطيران المدني" و"الجمارك" و"موانئ" يوقعون اتفاقاً للربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية

وتُحقق مذكرة التعاون إتمام عمليات الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والمنافذ البحرية؛ التي من شأنها أن تُسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لجميع المستفيدين بمختلف فئاتهم، من خلال تنفيذ تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ البرية والبحرية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال تلك العمليات، وكذلك دعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي بالشحن البحري عبر مطارات المملكة وموانئها، لاستثمار موقع المملكة الاستراتيجي، في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من التكامل والترابط بين النقل البحري والجوي، في تعزيز مكانة المملكة الرائدة، ودعم الحركة الاقتصادية العالمية.