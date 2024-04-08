خلال رمضان.. "البواني" نفذت برامج ترفيهية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "البواني" القابضة المهندس فخر الشواف: "البواني" دأبت على تبنّي العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية، باعتبارها تشريفًا وواجبًا وطنيًا، حيث أسهمت في عدد من المبادرات الهادفة، الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة، والرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، كما تحرص "البواني" على المشاركة في عمل الخير، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة المؤسسات الخيرية.