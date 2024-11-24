أمطار وعواصف.. قراءة للحالة الجوية بمكة وجدة والليث والقنفذة خلال ساعات

تُشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية إلى وجود كميات من السحب الركامية قبالة السواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه السحب الركامية على بعض المناطق الساحلية في قادم الساعات بما فيها الليث والقنفذة، وفق موقع "طقس العرب".
وقد تطال السحب الركامية جنوب محافظة جدة يرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، وحدوث عواصف رعدية أحيانًا.
وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة في منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، بالشعيبة والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة حتى الحادية عشرة مساء.