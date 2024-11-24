أمطار وعواصف.. قراءة للحالة الجوية بمكة وجدة والليث والقنفذة خلال ساعات

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة في منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، بالشعيبة والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة حتى الحادية عشرة مساء.