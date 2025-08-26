اتفاقية تشغيل وصيانة مركز "احتواء" بين "أصدقاء المرضى" وشركة لوجستية بعنيزة

في إطار شراكاتها المجتمعية وتعزيز خدماتها للمستفيدين، وقّعت جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة اتفاقية لتشغيل وصيانة مركز "احتواء" للخدمات الاجتماعية، وذلك بهدف دعم البرامج الصحية والاجتماعية والثقافية التي يقدمها المركز، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي.
وقدّمت مديرة مركز احتواء، الأستاذة ربى الشيحي، عرضًا تعريفيًا استعرضت فيه أبرز برامج المركز وأنشطته الثقافية والترفيهية، أعقبه جولة في أقسام المركز والاطلاع على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
وشهد الحفل توقيع الاتفاقية بين جمعية أصدقاء المرضى، ممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ باسل بن محمد أبا الخيل، وشركة المتحدون العرب للخدمات اللوجستية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي بن حسين الديحاني، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق بنود الاتفاقية.
وأكد "أبا الخيل" أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الجمعية في تطوير خدماتها للمستفيدين، معربًا عن شكره وتقديره للداعمين، ومشيدًا بزيارة الأستاذ علي الديحاني وحرصه على دعم المركز وبرامجه.
وقال: "نثمّن دور رجال الأعمال في دعم الجمعيات المتخصصة، وهو امتداد لقيم ديننا الحنيف ومبادئ التكافل المجتمعي، ونعمل جاهدين لمد جسور التعاون مع مختلف القطاعات".
من جانبه، أوضح "الديحاني" أن الشراكة مع الجمعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في دعم المبادرات المجتمعية والمشاركة في تنمية القطاع غير الربحي، مشيدًا بالخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز "احتواء" لفئة مستحقة.
واختتم قائلًا: "قيادتنا - حفظها الله - أولت اهتمامًا كبيرًا بالجمعيات الخيرية، وما نشهده من انتشار ودعم لتلك الجمعيات يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة".