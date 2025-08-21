حجوزات السعوديين تنعش السياحة المصرية.. و"الساحل الشمالي " و"العلمين" وجهاتهم الجديدة
شهدت السياحة المصرية دفعة قوية مع تزايد إقبال المسافرين من السعودية ودول الخليج، حيث كشفت منصة ويجو (Wego) عن ارتفاع بنسبة 12% في حجوزات الطيران والفنادق إلى مصر مقارنة بالعام الماضي.
وأرجعت المنصة هذا النمو إلى الحملة الترويجية التي أطلقتها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت شعار “تنوع لا يُضاهى”، والتي أبرزت ثراء التجارب المصرية ما بين الثقافة والتاريخ، والعطلات الشاطئية، والمغامرات، والاستجمام.
وباتت وجهات جديدة مثل العلمين، والساحل الشمالي، والجونة، ومرسى علم، والعين السخنة تستقطب السعوديين بفضل منتجعاتها الراقية وبنيتها الحديثة، إلى جانب المدن الكلاسيكية الغنية بالمعالم مثل القاهرة وشرم الشيخ .
وتتصدر السعودية قائمة الأسواق الخليجية المصدّرة للسياحة إلى مصر، تليها الكويت، حيث يفضّل غالبية المسافرين الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، مع متوسط إقامة يصل إلى عشرة أيام.
هذا النمو المستمر يعكس مكانة مصر كإحدى الوجهات الأكثر جذبًا في المنطقة، ويعزز حضورها في المنافسة الإقليمية على خارطة السياحة العربية.