حجوزات السعوديين تنعش السياحة المصرية.. و"الساحل الشمالي " و"العلمين" وجهاتهم الجديدة

شهدت السياحة المصرية دفعة قوية مع تزايد إقبال المسافرين من السعودية ودول الخليج، حيث كشفت منصة ويجو (Wego) عن ارتفاع بنسبة 12% في حجوزات الطيران والفنادق إلى مصر مقارنة بالعام الماضي.