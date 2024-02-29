رئيس "تنمية القدرات البشرية": هدفنا أن يستطيع كل سعودي المنافسة في سوق عالي التنافسية

وتطرّق المديفر إلى السبب في تسمية القدرات البشرية، مبينًا أن ذلك يعود إلى نظرهم للفرد منذ طفولته إلى تقاعده، فعندما يولد الطفل ويتم الاهتمام فيه خلال أول 1000 يوم سيكون له أثر على السنوات الثلاث القادمة، وهذه السنوات ستؤثّر على الـ12 سنة القادمة، ومن ثم حتى التقاعد، مؤكدًا أن البرنامج يركّز على المستقبل والتطوير ليصبح لدى الشخص المهارات المناسبة، ويتم تجهيزه للمستقبل بالسوق المحلي والعالمي؛ لأنه سيكون سوقًا واحدًا بطبيعة الحال.