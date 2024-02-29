رئيس "تنمية القدرات البشرية": هدفنا أن يستطيع كل سعودي المنافسة في سوق عالي التنافسية

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، أن برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق الرؤية 2030، يهدف إلى ضمان قدرة الشعب السعودي على المنافسة، وأن تركيزه يصبّ في تنمية المهارات العالية؛ حيث لا يستهدف التدريبُ الوظائفَ التقليدية، بل ضمان أن كل سعودي يمكنه أن ينافس في سوق عالي التنافسية في المهارات، وأن تتاح له إمكانية الوصول لها.
وأشار المديفر إلى أن سوق العمل متغير مع التقنيات التي تنشأ وتحدث تغييرًا ثوريًّا في سوق العمل، وخصوصًا بالمملكة؛ مما يفتح المجال أمام الكثير من الفرص للناس للنمو.
جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة بعنوان "تطوير وإعادة تأهيل مهارات القوى العاملة وتنمية قدراتها كأولويات استراتيجية عالمية" ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويحمل شعار "الاستعداد للمستقبل".
وتطرّق المديفر إلى السبب في تسمية القدرات البشرية، مبينًا أن ذلك يعود إلى نظرهم للفرد منذ طفولته إلى تقاعده، فعندما يولد الطفل ويتم الاهتمام فيه خلال أول 1000 يوم سيكون له أثر على السنوات الثلاث القادمة، وهذه السنوات ستؤثّر على الـ12 سنة القادمة، ومن ثم حتى التقاعد، مؤكدًا أن البرنامج يركّز على المستقبل والتطوير ليصبح لدى الشخص المهارات المناسبة، ويتم تجهيزه للمستقبل بالسوق المحلي والعالمي؛ لأنه سيكون سوقًا واحدًا بطبيعة الحال.
وأوضح أن هناك دائمًا فرصًا للتعلم مدى الحياة، سواء من خلال المنصات الرقمية مثل التي يوفرها البرنامج بالتعاون مع شركة "كونسيرا"، أو شركاء آخرين، أو من خلال الاستثمار في المهارات الخضراء والأكاديميات وغيرها.
ولفت إلى أن البرنامج يكثّف جهوده في مجالات المهارات الخضراء والطاقة والسياسات العامة؛ لمواكبة انتقال المملكة نحو تقنيات الطاقة الجديدة لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثَم الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وغيرها من توجهات المملكة العالمية.