هل تحظى قرارات "التوطين" بآليات تضمن تنفيذها؟ "سبق" تسأل والخبراء يجيبون

هذا فيما يرى المستشار في الموارد البشرية الكاتب الاقتصادي خالد بن محمد الشنيبر أنه على الرغم من وجود تحديات عديدة مر بها سوق العمل في المملكة خلال الثلاث سنوات السابقة، إلا أن مؤشرات سوق العمل بشكل عام والتوطين بشكل خاص، التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري في نشرات سوق العمل، دائمًا نجدها في تحسّن واضح، والبعض منها وصل لمستويات إيجابية تاريخية، مما يعني أن هناك دخولًا واضحًا وناجحًا لمشتغلين سعوديين في سوق العمل؛ بسبب قرارات التوطين الأخيرة؛ لأنها اعتمدت على الجانب النوعي بشكل أكبر من الجانب الكمي، وأيضًا بسبب بدء ظهور الأثر الإيجابي لمجموعة من المبادرات التي تم تطبيقها على سوق العمل خلال الفترة السابقة.