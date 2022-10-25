"السديس" يتفقد صحن المطاف ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للتيسير على الطائفين

نفذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جولة تفقدية في صحن المطاف بالمسجد الحرام، يرافقه عدد من الوكلاء والمسؤولين.
وأكد السديس على ضرورة تكاتف الجهود مع الجهات ذات العلاقة للتيسير على الطائفين من أداء طوافهم بكل يسر وسهولة عبر تنظيم الدخول والخروج، وفق الخطط التشغيلية المرسومة لموسم العمرة.
جاءت جولة التفقدية للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام؛ كما قدم الشكر لجميع العاملين داعياً المولى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكلل جهودهم المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.