"السديس" يتفقد صحن المطاف ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للتيسير على الطائفين

نفذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جولة تفقدية في صحن المطاف بالمسجد الحرام، يرافقه عدد من الوكلاء والمسؤولين.