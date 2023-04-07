شاهد.. مائدة إفطار يؤمها 1000 صائم تقيمها "الشؤون الإسلامية" في الهند

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في نيودلهي، مائدة إفطار في مقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وهي أكبر وأقدم جمعية إسلامية في الهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه الوزارة في 40 دولة حول العالم، وذلك بحضور الملحق الديني بدر بن ناصر البجيدي وأمير الجمعية أصغر علي إمام مهدي السلفي، وعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة.
وبهذه المناسبة رفع أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لما يبذلانه من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصهما على نشر مبادئ الدين الصحيحة وقيمه الإنسانية السامية، بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع العالم.
وشكر "مهدي" لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تفانيه في تنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين الخيرية وحرصه على تحقيق أهدافها في وحدة الصف وصون الكرامات، مشيداً بالعمل المبارك الذي يقوم به لجهة نشر الوسطية والاعتدال بين أبناء المسلمين والتصدي للإرهاب والتطرف.
وأمّ المائدة أكثر من 1000 صائم من مسلمي البلاد من مختلف الطبقات الاجتماعية والقوميات، حيث عبرّ هؤلاء عن فرحتهم بهذه المبادرة الكريمة، شاكرين لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وللحكومة السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والشعب السعودي النبيل هذا العطاء السخي وخاصة في هذه الأيام المباركة، مبتهلين إلى الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يمن عليها بالمزيد من التقدم والازدهار.