شاهد.. مائدة إفطار يؤمها 1000 صائم تقيمها "الشؤون الإسلامية" في الهند

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في نيودلهي، مائدة إفطار في مقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وهي أكبر وأقدم جمعية إسلامية في الهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه الوزارة في 40 دولة حول العالم، وذلك بحضور الملحق الديني بدر بن ناصر البجيدي وأمير الجمعية أصغر علي إمام مهدي السلفي، وعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة.