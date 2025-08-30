الكون يتمدد بلا توقف.. والمسند يؤكد: لا شيء ثابت في الفضاء

وبيّن أن الكون المرصود من قبل العلماء يبلغ قطره نحو 93 مليار سنة ضوئية، لكنه قد يكون أكبر من ذلك بكثير، موضحاً أن حركة الأجرام لا تسير بشكل دائري منتظم وإنما تتأثر بالجاذبية، مضيفاً أن لا شيء ثابت في الكون، فالجميع يسبح في فلك مقدر ومحسوب.