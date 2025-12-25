"القحطاني": صفقة الرقائق الذكية التي عقدها ولي العهد في واشنطن ربما تتقدم على صفقات السلاح

وفي مقاله "صفقة في واشنطن: رحلة من المستقبل ومعه… وإليه" بصحيفة " عكاظ"، يوضح القحطاني أن التركيز الإعلامي انصبّ، كعادته، على الطائرات المتقدمة مثل F-35، لما تحمله من رمزية عسكرية، إلا أن صفقة الرقائق كانت أكثر عمقًا وتأثيرًا، لأنها تمس جوهر التحول الاقتصادي. فالرقائق ليست منتجًا صناعيًا عاديًا، بل هي قلب الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والصناعات الدفاعية المتقدمة، والاقتصاد الرقمي".