"أروماتك" تدشن فرعها رقم 50 بمجمع العثيم مول على طريق خريص شرق الرياض

دشنت "أروماتك" فرعها رقم 50 وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، بمجمع العثيم مول الواقع على طريق خريص شرق العاصمة الرياض.
جاء ذلك ضمن رؤيتها الهادفة إلى التوسع في فروعها داخل المملكة، ومع التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في مجال تعطير الجو بأحدث التقنيات.
وفي حديث له، قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "أروماتك" عبدالرحمن الشبيب: "أريد أن تكون أروماتك علامة تجارية سعودية تنشر العطور والروائح الجميلة في كل أنحاء العالم، وافتتاحنا اليوم الفرع الـ 50 يؤكد رؤيتنا في استراتيجية التوسع والانتشار في خدماتنا بمدن ومناطق المملكة المختلفة، كما توجد أروماتك في البحرين والإمارات، ضمن خطة التوسع التي انتهجتها أروماتك لتكون أقرب إلى العملاء.
وأضاف "الشبيب": "مع هذا التوسع تلتزم أروماتك بمحافظتها على أعلى معايير الجودة، والتي تعدّ أساس ثقة العملاء.
وذكر أنهم موجودون في 20 مدينة داخل السعودية، وأضاف: "أي مدينة عدد سكانها 100 ألف وأكثر أروماتك موجودة فيها لنكون قريبين من العميل".
وتعتبر "أروماتك" برؤيتها "أن تكون في كل مكان حول العالم" من العلامات التجارية المتخصصة في أجهزة التعطير وتعتمد تقنية النانو في التعطير، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، كما أن "أروماتك" متعاقدة مع أفضل مصممي العطور في العالم؛ لإنتاج عطور حصرية وذات تنوع لتعطي العميل خيارات أوسع، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة العالمية.