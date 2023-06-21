"المنصور" يتفقّد "محجر الحديثة" وآلية الفسح بعد رفع حظر استيراد الأغنام من الأردن

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور، اليوم، المحجر الحيواني والنباتي في منفذ الحديثة، وآلية فسح الشحنات بعد تطبيق قرار وزير البيئة والمياه والزراعة، برفع الحظر عن استيراد الأغنام من دولة الأردن التي وصلت أولى دفعاتها للمحجر يوم السبت الماضي، في حين توالت الإرساليات حتى تجاوزت 40000 رأس من الأغنام المستوردة خلال أربعة أيام، وتمّ فسح جميع الإرساليات المطابقة للاشتراطات بسلاسة.