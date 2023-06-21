"المنصور" يتفقّد "محجر الحديثة" وآلية الفسح بعد رفع حظر استيراد الأغنام من الأردن

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور، اليوم، المحجر الحيواني والنباتي في منفذ الحديثة، وآلية فسح الشحنات بعد تطبيق قرار وزير البيئة والمياه والزراعة، برفع الحظر عن استيراد الأغنام من دولة الأردن التي وصلت أولى دفعاتها للمحجر يوم السبت الماضي، في حين توالت الإرساليات حتى تجاوزت 40000 رأس من الأغنام المستوردة خلال أربعة أيام، وتمّ فسح جميع الإرساليات المطابقة للاشتراطات بسلاسة.
وأشاد المنصور، بالجاهزية التامة لمحجر الحديثة، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء بشكلٍ مستمر، وتقديم أفضل الخدمات بالمحجر.
من جهة أخرى، زار المنصور خلال الجولة التفقدية سد حصيدة الغربي الذي جرى اعتماد مشروع ترميمه بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مبنى مكتب الوزارة في محافظة القريات الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 78.66 %.