الشؤون الإسلامية تكشف اختلاس كهرباء مسجد بمنطقة جازان من أحد المقيمين لتشغيل منزله بالكامل، وتزيله فورًا وترفع القضية للجهات المختصة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، عبر فرقها الرقابية، متابعة ورصد أي تجاوزات تمس بيوت الله ومرافقها، حيث تمكنت إحدى فرقها الميدانية بمنطقة جازان من كشف حالة اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قام بها أحد المقيمين عبر تمديد موصل كهربائي من العداد ودفنه في الأرض لتشغيل منزله بالكامل اختلاسًا من كهرباء المسجد.