رئيس الوزراء اليمني يزور مقرّ البرنامج السعودي لتنمية اليمن

وقُدّم لرئيس مجلس الوزراء اليمني في أثناء الزيارة عرضٌ مرئي حول مستجدّات مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجاءت في 14 محافظة يمنية وفي "8" قطاعات؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية، وكان آخرها وضع حجر الأساس لمشاريع إنشاء وتجهيز كلية الطب، وإنشاء وتجهيز المجمع التعليمي للبنات، ومشروع تعزيز مصادر المياه، بمحافظة مأرب، برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، واطلاعه على إنجاز المقطع الأول من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر وسير الأعمال في المقطع الثاني، إلى جانب سير الأعمال في مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة.