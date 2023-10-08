انطلاق فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 بالرياض

ويُعَد أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحدًا من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي. وتضم مجموعة الشركاء الذين يتخذون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرًّا لهم، كلًّا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.