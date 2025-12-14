"يلو" راعيا لوجستيًا للملتقى السنوي السابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة في عسير

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد، حرص الشركة الدائم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعنى بفئة غالية على قلوب الجميع، والتي أثبتت قدرتها على تخطي العقبات متى ما تلقت الدعم والمساندة من المجتمع. وأضاف الحميّد: "نعمل في 'يلو' على توجيه رسالتنا للمسؤولية الاجتماعية نحو تحقيق أكبر أثر ممكن للفئة المستهدفة، ولهذا نتواجد اليوم كراعٍ لوجستي للملتقى السنوي السابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، متطلعين لتحقيق أهداف الملتقى في تعزيز الدمج الحقيقي لهذه الفئة لتصبح عناصر فاعلة في خدمة مجتمعها."