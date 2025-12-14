"يلو" راعيا لوجستيًا للملتقى السنوي السابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة في عسير

استمرارًا لمسيرتها الفاعلة في دعم المبادرات والفعاليات الهادفة إلى خدمة جميع فئات المجتمع، رعت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" للملتقى السنوي السابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد تحت شعار “شراكة دامِجة” كراعي لوجستي للملتقى والذي أقيم في مركز المؤتمرات والندوات الطبية بجامعة الملك خالد في ابها، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتنظيم جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات الدامجة بين الجهات الحكومية والخاصة والأسر، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع. وتناول الملتقى، الذي شهد مشاركة نخبة من المختصين والمهتمين، محاور متنوعة تركز على الشراكة الدامجة كمدخل رئيسي لتمكين الأسر وتحقيق جودة حياة مستدامة.
كما سلّط الضوء خلال جلسات الملتقى على التجارب الناجحة محليًا وإقليميًا، مع تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز دور الإعلام والتشريعات، وتطوير العملية التعليمية بما يخدم الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ حمد الحميّد، حرص الشركة الدائم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعنى بفئة غالية على قلوب الجميع، والتي أثبتت قدرتها على تخطي العقبات متى ما تلقت الدعم والمساندة من المجتمع. وأضاف الحميّد: "نعمل في 'يلو' على توجيه رسالتنا للمسؤولية الاجتماعية نحو تحقيق أكبر أثر ممكن للفئة المستهدفة، ولهذا نتواجد اليوم كراعٍ لوجستي للملتقى السنوي السابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، متطلعين لتحقيق أهداف الملتقى في تعزيز الدمج الحقيقي لهذه الفئة لتصبح عناصر فاعلة في خدمة مجتمعها."
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 100 فرع تغطّي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وسويسرا، وتملك "يلو" خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجالها، وتوفّر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
