"يونيليفر": جميع منتجات "ليبتون" في الشرق الأوسط آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك

أكدت شركة "يونيليفر" Unilever، موزِّع منتجات شركة "إيكاتيرا" Ekaterra، أن جميع منتجاتها من "ليبتون" Lipton في منطقة الشرق الأوسط آمنة تمامًا، وصالحة للاستهلاك، وأن إصابة بعض المنتجات المخزَّنة في مستودعات "لي بورت" بآفة حشرية أمرٌ محدود، وينحصر بجزيرة "لا ريونيون" La Réunion الفرنسية في المحيط الهندي، ولا تأثير له على أي منطقة أخرى في العالم.