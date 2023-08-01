"يونيليفر": جميع منتجات "ليبتون" في الشرق الأوسط آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك

أكدت شركة "يونيليفر" Unilever، موزِّع منتجات شركة "إيكاتيرا" Ekaterra، أن جميع منتجاتها من "ليبتون" Lipton في منطقة الشرق الأوسط آمنة تمامًا، وصالحة للاستهلاك، وأن إصابة بعض المنتجات المخزَّنة في مستودعات "لي بورت" بآفة حشرية أمرٌ محدود، وينحصر بجزيرة "لا ريونيون" La Réunion الفرنسية في المحيط الهندي، ولا تأثير له على أي منطقة أخرى في العالم.
وشدَّدت الشركة في بيان توضيحي على التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، مبينة أن سلامة وجودة أنواع الشاي تأتيان في مقدمة أولوياتها، وأنها تواصل عمليات الفحص وفرض ضوابط صارمة لضمان السلامة، ووصول منتجات صحية وسليمة للمستهلكين.
وقالت إنه بمجرد اكتشاف إصابة بعض المنتجات المخزنة في مستودعات "لي بورت" بحشرة "خنفساء التبغ" أبلغت الشركة السلطات المختصة، وباشرت التحقيقات، واتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الفورية والعملية لمواجهة هذا الخلل؛ إذ فرضت حجرًا صحيًّا على جميع المنتجات المتضررة المخزَّنة في المستودعات، وأوقفت عمليات تسليمها للمتاجر، وتخلصت من المنتجات الملوثة، وفق السياسات المعمول بها في هذا الخصوص.
وأضافت الشركة في بيانها: "أظهرت الفحوصات الشاملة لسلاسل التوريد الأولية الخاصة بنا خلوها التام من أي آفات حشرية. ونحن نعمل بشكل مباشر وحثيث مع مزودي الخدمات اللوجستية لدينا لتحديد السبب الأساسي الذي أدى إلى ما حدث، واتخاذ تدابير صارمة، تضمن عدم تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل".