وزير الدفاع يلتقي نظيره البريطاني ويستعرض سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.