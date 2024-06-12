"خطط لمكافحة الأمراض المعدية".. "وقاية": جهود مستمرّة لضمان سلامة الحجاج

وعمدت الهيئة إلى توفير وحدات الأمراض المعدية المتنقّلة من مستوى الأمان البيولوجي الثاني والثالث، ‎والتي تمّ رفع جاهزيتها لاستقبال وفحص العينات المعدية، بكوادر وطنية مدرّبة ومتخصصة، وعدد كاف من المحاليل الطبية اللازمة لإخراج النتائج ضمن الوقت المحدّد لكل فحص؛ وذلك بهدف رفع جاهزية المملكة لرصد وتشخيص واستقصاء وتقديم دراسات وأبحاث حيال الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية، إضافةً إلى التأهب والاستجابة للجوائح وتفشّي الأمراض المعدية.