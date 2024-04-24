"إدارة الدين" يقفل طرح شهر أبريل 2024م بـ"7.396" مليارات ريال

أعلن المركزُ الوطني لإدارة الدين الانتهاءَ من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تمّ تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره "7.396" مليارات ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر من المركز: فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح؛ بلغ حجم الأولى "2.235" مليار ريال سعودي لصكوك تُستحقّ في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية "1.648" مليار ريال سعودي لصكوك تُستحقّ في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة "3.513" مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحقّ في عام 2036 ميلادي.
كما تعتزم المملكةُ تعزيزَ عمليات التمويل خلال العام 2024م ممّا هو معلن مسبقًا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى "138" مليار ريال سعودي؛ حيث تمّت تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024م.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام؛ وذلك لتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.