"إدارة الدين" يقفل طرح شهر أبريل 2024م بـ"7.396" مليارات ريال

كما تعتزم المملكةُ تعزيزَ عمليات التمويل خلال العام 2024م ممّا هو معلن مسبقًا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى "138" مليار ريال سعودي؛ حيث تمّت تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024م.