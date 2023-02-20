اتفاقية بين "جدوى ريت السعودية" و"الوطنية للبناء والتسويق" لإيجار عقار مارفيلا السكني

من جانبه، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جدوى" للاستثمار، تعليقًا على توقيع الاتفاقية الجديدة: "ستسهم هذه الاتفاقية في تدعيم الأداء الجيد لصندوق جدوى ريت السعودية، والمحافظة على استمرارية وثبات عوائده.. دائمًا ما تحرص جدوى على انتقاء شراكاتها بعناية، ونحن واثقون من أن عقار مارفيلا السكني سيكون في أيدٍ أمينة مع الشركة الوطنية للبناء والتسويق".