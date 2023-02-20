اتفاقية بين "جدوى ريت السعودية" و"الوطنية للبناء والتسويق" لإيجار عقار مارفيلا السكني

أعلنت شركة "جدوى" للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، وبصفتها مدير صندوق "جدوى ريت السعودية" اليوم، عن توقيع الصندوق اتفاقية إيجار رئيسية جديدة لمجمع مارفيلا السكني الواقع في مدينة الرياض.
مجمع مارفيلا السكني هو مجمع متعدد الاستخدامات يضم 594 وحدة سكنية، و21 معرضًا تجاريًّا على مساحة تزيد على 73.000 متر مربع، كما يقع في موقع استراتيجي على طريق الملك عبدالله في حي الملك فيصل بالرياض.
وبحسب الاتفاقية، استأجرت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وهي شركة مدرجة في السوق الموازي (نمو)، المجمعَ السكني كاملًا لمدة خمس سنوات وبقيمة إيجارية سنوية تبلغ 50.000.000 ريال سعودي. وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الاتفاقية 250.000.000 ريال سعودي، وتضمن الاتفاقية استمرارية تأجير العقار كاملًا وبنفس مستوى دخل السنوات الماضية لمستأجر ذي ملاءة مالية عالية.
من جانبه، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جدوى" للاستثمار، تعليقًا على توقيع الاتفاقية الجديدة: "ستسهم هذه الاتفاقية في تدعيم الأداء الجيد لصندوق جدوى ريت السعودية، والمحافظة على استمرارية وثبات عوائده.. دائمًا ما تحرص جدوى على انتقاء شراكاتها بعناية، ونحن واثقون من أن عقار مارفيلا السكني سيكون في أيدٍ أمينة مع الشركة الوطنية للبناء والتسويق".
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ مشعل العقلا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبناء والتسويق: "نسعى دائمًا في الشركة الوطنية للبناء والتسويق، للاستثمار مع شركاء يشاركوننا رؤيتنا، ونتقاطع معهم من حيث الهدف في تقديم منتجات عقارية ذات معايير عالية تُواكب رؤية المملكة والتطور المستمر الذي تشهده".
صندوق "جدوى ريت السعودية" هو أحد أكبر الصناديق العقارية المدرجة في السوق السعودي، ويعد جزءًا من محفظة جدوى العقارية المتنوعة والمتنامية. واعتبارًا من يناير 2023، تدير "جدوى للاستثمار" إجمالي أصول عقارية بقيمة 15 مليار ريال سعودي، من خلال عدة صناديق تطوير عقاري وأصول عقارية مدرة للدخل.