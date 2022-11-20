بـ9 مناطق.. "مديرية السجون" تطلق المرحلة الثانية لخدمة الزيارة "عن بُعد"

وأوضحت المديرية العامة للسجون عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الخدمة في مرحلتها الأولى شملت مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، جازان)، وحققت إقبالًا من أقارب النزلاء، وسهّلت التواصل مع ذويهم دون الحاجة إلى زيارة الإصلاحيات؛ مؤكدة أن الزيارة المرئية عن بُعد متاحة لذوي النزلاء من الدرجة الأولى؛ وذلك بالدخول إلى منصة "أبشر" أفراد، وحجز موعد للزيارة؛ وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس أسبوعيًّا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة ونصف صباحًا.