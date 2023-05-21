إغاثي الملك سلمان ينقل السيامي السوري "إحسان وبسام" من أنقرة للرياض.. غداً

فعلى امتداد 32 عاماً نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية في تسطير الإنجازات تلو الإنجازات من خلال إجرائه 54 عملية فصل ناجحة للتوائم السيامية، بدأت باكورة تلكم العمليات التي ينفذها المركز بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في 31 ديسمبر 1990م، لتستمر تلكم النجاحات حتى اليوم، حيث قيّم البرنامج منذ تأسيسه 127 توأماً سيامياً من 23 دولة، في 3 قارات، وأجرى 54 عملية جراحية ناجحة لفصل التوائم السيامية والطفيلية، آخرهم التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"، وبعدهم وفي الأسبوع الماضي تم فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة".