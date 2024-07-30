فيفاء والجمال المتجدد.. ثروات طبيعية وأمطار ومعانقة للسحب

وساعدت الأمطار التي هطلت على المحافظة، في اعتدال الأجواء وزيادة أعداد الزوار في مختلف المواقع السياحية بمحافظة فيفاء الواقعة على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر تقريبًا، ومن أبرزها "العبسية، والسماع، الخطم، الكدرة، بقعة الوشر، السرة، واللعثة"؛ حيث يستمتع قاصدوها بإطلالات ساحرة للمنحدرات الجبلية والسهول والجبال المجاورة، ويتعرف الزوار على النمط العمراني القديم الذي اشتُهرت به فيفاء من البيوت الحجرية ذات التصاميم الأسطوانية.