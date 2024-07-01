بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، الأستاذة إيمان الطريقي أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.