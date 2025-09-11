29 اتفاقية في ختام "الاستثمار المدرسي العالمي" بالرياض

اختُتمت فعاليات معرض الاستثمار المدرسي العالمي بتوقيع 29 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين مستثمرين ومؤسسات تعليمية ومزوّدي خدمات وشركات متخصصة في التعليم.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن الاتفاقيات تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الشراكات وتوسيع مجالات الاستثمار في البنية التحتية المدرسية والحلول التقنية والخدمات التعليمية المبتكرة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين التعليم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أن هذه الشراكات ستُترجم إلى مشاريع فعلية تسهم في بناء جيل مؤهل لمتطلبات المستقبل، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في التعليم.