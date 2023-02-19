"الحافلة الذكية" تستكمل جولتها في محافظات القويعية والدوادمي وشقراء

وحظيت الحافلة بتوافد عشرات الزوار من كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول، ومساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال، حيث استقبلت الحافلة في محطتها الأولى والثانية بمحافظة القويعية والدوادمي على مدار ثلاثة أيام لكل منها عدداً من المستفيدين من كبار السن عبر حضورهم للجلسات التدريبية والتوعوية، فيما انتقلت الحافلة إلى محطتها الثالثة بمحافظة شقراء، مستكملة مسيرتها لباقي محافظات المملكة.