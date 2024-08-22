"مكافحة الفساد": الهيئة تعد تقارير سنوية إلى "الملك" عن مستويات النزاهة وأعمال الرقابة

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة، تنص على أن الهيئة تُعِد تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك؛ منها تقرير سنوي خلال "90" يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن "ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات، وتقويم عن مستويات النزاهة والشفافية، وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.