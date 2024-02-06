كاتب: طلاب الثانوية يعانون من "كثافة المتطلبات".. وهذه خطوة للمعالجة

وقال "الحمادي" في حديثه لـ"سبق" إن ذلك التوسع نتج عنه أثر سلبي نتيجة متطلبات متنوعة في كافة المقررات الدراسية، كمشاريع وبحوث وواجبات وتكاليف وأنشطة ومشاركات واختبارات فترية ونهائية وتحسينية، مما قد يؤثر على المخرجات النهائية، بسبب التطلع للكم وغياب النوعية وخاصة بأن بعض المعلمين وتحت ضغط إدارات المدارس يسعى لتعقيد الاختبارات، وقد يعرض الطالب لفقدان ثقته بنفسه مستقبلاً بسبب صعوبة إيصال المنهج لذهن الطالب واستحالة قدرته للوصول للإجابة الصحيحة.