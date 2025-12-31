الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطلق الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية

أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر "الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية"؛ لتضع السياح والمستثمرين والممارسين أمام صفحة مركزية إلكترونية واحدة لجميع المعلومات والأنظمة والإجراءات ذات الصلة، في نقلة نوعية ضمن مساعيها الرامية؛ لتعزيز قطاع السياحة الساحلية، ورفع جاذبيته وتوحيد مرجعية واضحة للأنشطة السياحية الساحلية.
وصُمم الدليل ليؤدي دور "النافذة الشاملة" الذي يعالج فجوة الوصول إلى المعلومة، حيث يمكّن المستفيد سواء كان سائحًا أو مستثمرًا أو ممارسًا من الوصول إلى المعلومات كافة بما فيها الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المحدثة في مكان واحد، مع ميزة الإحالة الرقمية المباشرة التي تنقل المستفيد فورًا عبر روابط ذكية إلى منصة التنفيذ لدى الجهة المختصة بالخدمة المطلوبة، مما يختصر الدورة الزمنية، ويحول رحلة البحث إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، إضافة إلى احتواء الدليل على قائمة بالأسئلة الشائعة، وكذلك توصيات بما هو مسموح وممنوع بطريقة إرشادية واضحة.
وأطلق الدليل السلسلة الأولى منه والتي تُعنى بنشاط اليخوت الذي يقدم مسارًا عمليًا واضحًا لرحلة اليخت من الوصول حتى المغادرة بما يتضمن الإجراءات، الوثائق، التراخيص والتصاريح، وآلية تحديد منفذ الوصول (ميناء/ مرسى) وتأكيده عبر الوكيل المرخّص، إضافة إلى قوائم مقدمي الخدمات المعتمدين (وكلاء ملاحيين سياحيين، شركات تأجير اليخوت، والمراسي السياحية) وإرشادات السلامة والاستدامة البيئية، مع تحديثات دورية تواكب المتطلبات النظامية، وتضمن حماية المستفيد، وآليات تلقي الملاحظات والشكاوى وفق اختصاص الجهات ذات العلاقة، وتكتمل منظومة الأمان في هذه التجربة عبر برنامج التأمين النوعي "تحدى"، المصمم خصيصًا لتغطية مخاطر الأنشطة السياحية الساحلية.
ويتضمن الدليل باقة متنوعة من الوجهات البحرية، مدعومة بمقترحات لمسارات وخطوط سياحية لليخوت، تتيح للمستفيدين خوض تجربة متكاملة على امتداد البحر الأحمر، تجمع بين المغامرة البحرية، والتجارب البيئية، والوجهات الثقافية، مع تحديد مراسي التزود بالوقود، ليشكّل بذلك دليلًا إرشاديًا واضحًا يساند التخطيط ويعزّز جودة التجربة.
ويكتسب الدليل أهميته من كونه ركيزة أساسية لتمكين قطاع الأنشطة السياحية الساحلية، الذي يُعدُّ أحد المحركات الرئيسة للسياحة، وجاء إطلاقه نتاجًا لجهود تنسيقية مكثفة قادتها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الأدوار، وتوفير بيئة سياحية واستثمارية جاذبة تدعم النمو المتنامي للقطاع وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعدُّ الدليل مرجعًا موحدًا لمختلف الأنشطة السياحية الساحلية بما يسهم بتسهيل رحلة المستفيد، وتيسير إجراءات مقدم الخدمة، ويغطي جُل تساؤلات السائح، ويقدم المعلومة المباشرة للمستثمر.
ودعت الهيئة عموم المهتمين لزيارة الصفحة الإلكترونية للدليل، الذي يُعدُّ البوصلة المُعتمدة لكل من يرغب في ممارسة النشاط أو الاستثمار فيه.