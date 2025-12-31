الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطلق الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية

وصُمم الدليل ليؤدي دور "النافذة الشاملة" الذي يعالج فجوة الوصول إلى المعلومة، حيث يمكّن المستفيد سواء كان سائحًا أو مستثمرًا أو ممارسًا من الوصول إلى المعلومات كافة بما فيها الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المحدثة في مكان واحد، مع ميزة الإحالة الرقمية المباشرة التي تنقل المستفيد فورًا عبر روابط ذكية إلى منصة التنفيذ لدى الجهة المختصة بالخدمة المطلوبة، مما يختصر الدورة الزمنية، ويحول رحلة البحث إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، إضافة إلى احتواء الدليل على قائمة بالأسئلة الشائعة، وكذلك توصيات بما هو مسموح وممنوع بطريقة إرشادية واضحة.