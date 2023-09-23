"الهاجري": السعودية أصبحت رائدة وقائدة لصنع المستقبل على مستوى العالم أجمع

هنأ محمد بن عايض الهاجري، سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-؛ بمناسبة احتفاء السعودية بيومها الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأشار "الهاجري" في تصريح له إلى ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن احتفاء السعودية بيومها الوطني الثالث والتسعين، وما تمثله هذه المناسبة من الاعتزاز بتاريخ الوطن وأمجاده، والفخر بما تحقق له من عزة ومنعة ومنجزات يتباهى بها بين الأمم، ومن التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.. متوجهًا بالحمد والثناء للمولى -عز وجل- بما أنعم على هذه البلاد من أمن واستقرار ولحمة وطنية.
وأكد السفير الهاجري أن اليوم الوطني للمملكة في كل عام يجسد مناسبة عزيزة على النفوس، غالية على القلوب، نستذكر فيها قصة خالدة وسيرة عطرة لرجل يندر أن يجود الزمان بمثله.. ففي مثل هذا اليوم قبل ثلاثة وتسعين عامًا أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- قيام كيان موحد بعد أعوام من الجهاد في سبيل الله، وجمع الكلمة وتوحيد الصف تحت راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"؛ فاستضاءت السعودية بهذه الكلمة العظيمة.
وكل عام والسعودية تعانق السماء مجدًا، وتحضن السحاب فخرًا وعزًّا.. دمت يا بلادي حبًّا وعشقًا للأبد.
وأوضح "الهاجري" أن شعار الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام تم فيه استلهام الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة أهل السعودية من مواطنين ومقيمين؛ إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة، راهنت عليها السعودية في رؤية السعودية 2030؛ وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها؛ لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.
وأشار سفير الشباب العربي إلى ما حققته المملكة العربية السعودية من تقدُّم كبير في تمكين الشباب في المجالات كافة؛ إذ تتميز السعودية بتركيبتها السكانية الشابة، وتصل نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين. موضحًا أن السعودية تراهن من خلال رؤية 2030 على شبابها؛ إذ أطلقت السعودية العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات؛ لدعمهم، وتأهيلهم، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد، وجعلت تمكينهم وتوفير الفرص لهم إحدى أهم أولوياتها؛ لتحقيق استدامة التنمية.
واختتم "الهاجري" تصريحه بأن المملكة العربية السعودية أصبحت مملكة رائدة وقائدة لصنع المستقبل، ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على مستوى العالم أجمع.. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين قائدنا ورائد نهضتنا، وأن يمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتأييد، وأن يكمل مسيرة النمو التي بدأت برؤية السعودية الطموحة، وأن يعيد على بلادنا هذه الذكرى العزيزة وهي ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.