"الهاجري": السعودية أصبحت رائدة وقائدة لصنع المستقبل على مستوى العالم أجمع

وأكد السفير الهاجري أن اليوم الوطني للمملكة في كل عام يجسد مناسبة عزيزة على النفوس، غالية على القلوب، نستذكر فيها قصة خالدة وسيرة عطرة لرجل يندر أن يجود الزمان بمثله.. ففي مثل هذا اليوم قبل ثلاثة وتسعين عامًا أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- قيام كيان موحد بعد أعوام من الجهاد في سبيل الله، وجمع الكلمة وتوحيد الصف تحت راية "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"؛ فاستضاءت السعودية بهذه الكلمة العظيمة.