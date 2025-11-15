جامعة الملك سعود تُطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"

وأشار رئيس القسم إلى أن التسجيل في البرنامج سيبدأ في الأول من ديسمبر 2025م، وستُمنح الأولوية في القبول للممارسين في مجالات العمل الإعلامي، بما في ذلك الصحافة، والتلفزيون، والإذاعة، والعلاقات العامة، إضافة إلى خريجي برامج البكالوريوس في الإعلام.