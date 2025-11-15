جامعة الملك سعود تُطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"

أطلق قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الملك سعود برنامجًا أكاديميًا جديدًا بعنوان "ماجستير الآداب في الإعلام بنظام المقررات الدراسية ومشروع البحث"، وذلك في إطار تطوير برامجه العلمية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية في مختلف المجالات الإعلامية.
وأكد رئيس قسم الإعلام الدكتور فيصل بن محمد العقيل أن البرنامج المطوّر يأتي استجابة للتحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، حيث جرى تصميمه بعد التنسيق مع عدد من المؤسسات الإعلامية لضمان مواءمته مع المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح أن البرنامج يركز على مجموعة من المساقات الحديثة، مثل الاتجاهات المعاصرة في نظريات الإعلام، وحلقات دراسية في الإعلام الجديد، والدراسات النقدية الإعلامية، بما يعزز قدرات الطلبة البحثية والعملية.
وأفاد الدكتور العقيل أن الخطة الدراسية للبرنامج تتضمن 38 وحدة دراسية لطلبة البكالوريوس المتخصصين في الإعلام، منها 6 وحدات تُخصص لمشروع بحثي في نهاية البرنامج، مشيرًا إلى أن الطلاب غير المتخصصين، فيتطلب منهم اجتياز 49 وحدة دراسية تشمل أيضًا 6 وحدات لمشروع البحث.
وأبان أن الزيادة البالغة 11 ساعة تهدف إلى تهيئة غير المتخصصين وتزويدهم بالمعارف الأساسية قبل الالتحاق بالمساقات التخصصية.
وأشار رئيس القسم إلى أن التسجيل في البرنامج سيبدأ في الأول من ديسمبر 2025م، وستُمنح الأولوية في القبول للممارسين في مجالات العمل الإعلامي، بما في ذلك الصحافة، والتلفزيون، والإذاعة، والعلاقات العامة، إضافة إلى خريجي برامج البكالوريوس في الإعلام.
ويتيح البرنامج للمتقدمين اختيار أحد المسارين: برنامج الماجستير التقليدي المنتهي برسالة علمية (أطروحة)، أو البرنامج الجديد المنتهي بمشروع بحث فقط.
ويشترط للقبول أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا كحد أدنى، مع اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار القدرات في مركز القياس الوطني.
ويأتي البرنامج الجديد في الماجستير في الآداب ضمن سلسلة البرامج الأكاديمية التي يقدمها قسم الإعلام بمراحله المختلفة والتي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية بمجال الإعلام وتأهيل الكفاءات للعمل بقطاعات الإعلام المختلفة والإسهام المعرفي بقطاع الإعلام، ويعد امتدادًا لرحلة قسم الإعلام الأكاديمية التي بدأت بالعام 1972م أول قسم إعلام بالمملكة ومنطقة الخليج العربي ومواكبًا للتطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لجعل الإعلام شريكًا أساسيًا في التنمية ورفع جودة المحتوى الإعلامي.