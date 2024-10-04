إحباط تهريب 160 كم قات بعسير و40 ألف قرص محظور في الشرقية

تمكنت الجهات الأمنية من منع تهريب كمية من القات في عسير، وإحباط ترويج كمية من الحشيش والأقراص المحظورة في المنطقة الشرقية.
تفصيلًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر و(39,845) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.