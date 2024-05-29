أمير الجوف يستقبل مدير عام "معهد الإدارة" ويدشن الخطة الاستراتيجية لإمارة المنطقة

استقبل سمو أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بحضور سمو نائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه الفريق الاستشاري، وقيادات المعهد.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من الدكتور "السجان" عن المعهد وخططه المستقبلية التي ستسهم في رفع الكفاءة البشرية، وما يقدمه من تدريب، واستشارات، وبحوث إدارية في جميع المجالات التي تحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.
كما دشن سموه خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية لإمارة منطقة الجوف، برؤية رائدة تسعى لخدمة منطقة الجوف وتلبية احتياجات ساكنيها وزائريها، وتستهدف الخطة الاستراتيجية بناء قدرات الإمارة، وتهيئتها بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وهي تقديم خدمات متميزة من خلال بيئة عمل منظمة، وتقنيات حديثة، وإجراءات مبسطة، وشراكات فاعلة، تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهم في خدمة وتطوير المنطقة، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية، وتسهم في بناء مجموعة من التوجهات، والمبادرات، والخطط التشغيلية، ومؤشرات الأداء، إضافة إلى دعم عمليات التشغيل، ونقل المعرفة لمنسوبي الإمارة؛ بهدف تحقيق التميز المؤسسي، وبناء القدرات الذاتية بكافة مجالاتها الفنية، والرقمية، والإدارية.
كما كرم سموه الفريق الاستشاري لبناء الخطة؛ لقاء جهودهم في هذا الجانب.. ونوه سموه بالحِراك التنموي الذي تشهده مناطق المملكة في جميع المجالات بدعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- وتمكين جميع القطاعات الحكومية من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية في ظل رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها وبرامجها التنفيذية.
وأشاد بالدور المحوري الذي قام به معهد الإدارة العامة في إعداد الخطة الاستراتيجية لإمارة المنطقة من خلال فريق استشاري متخصص، ويُعَد المعهد بيت خبرة استشارية يسهم في تحقيق التنمية الإدارية، وتقديم الدعم والمشورة؛ لتحسين أداء الأجهزة الحكومية.