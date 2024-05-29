أمير الجوف يستقبل مدير عام "معهد الإدارة" ويدشن الخطة الاستراتيجية لإمارة المنطقة

كما دشن سموه خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية لإمارة منطقة الجوف، برؤية رائدة تسعى لخدمة منطقة الجوف وتلبية احتياجات ساكنيها وزائريها، وتستهدف الخطة الاستراتيجية بناء قدرات الإمارة، وتهيئتها بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وهي تقديم خدمات متميزة من خلال بيئة عمل منظمة، وتقنيات حديثة، وإجراءات مبسطة، وشراكات فاعلة، تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهم في خدمة وتطوير المنطقة، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية، وتسهم في بناء مجموعة من التوجهات، والمبادرات، والخطط التشغيلية، ومؤشرات الأداء، إضافة إلى دعم عمليات التشغيل، ونقل المعرفة لمنسوبي الإمارة؛ بهدف تحقيق التميز المؤسسي، وبناء القدرات الذاتية بكافة مجالاتها الفنية، والرقمية، والإدارية.