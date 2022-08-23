"الخطيب": نظام السياحة الجديد ينسجم مع توجيهات القيادة لبناء قطاع منافس عالميًّا

وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في السعودية، بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسياح، وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.